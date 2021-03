[클릭 e종목]"코아시아, 올해 최대 10개 이상의 프로젝트 수주 기대"

[아시아경제 박형수 기자] DS투자증권은 10일 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,250 2021.03.10 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 코아시아, 아이오닉5에 조명용 LED 공급…"미래 경쟁력 입증"코아시아, 지난해 매출액 4991억원…전년比 14% ↑ "시스템반도체 매출 시작"코아시아, 최근 5일 개인 22만 5537주 순매수... 주가 1만 3550원(-3.21%) close 에 대해 올해 최대 10개 이상의 프로젝트를 수주할 것으로 기대했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

양형모 DS투자증권 연구원은 "올해 최대 5개 이상의 턴키 프로젝트를 수주할 것으로 추정한다"며 "산업군은 5G, 스마트폰, 클라우드, OLED, Auto & ADAS 등"이라고 설명했다.

이어 "최대 10개 이상의 NRE를 수주할 것으로 기대한다"며 "산업군은 오토모티브 ADAS SoC, CIS, 5G 네트워크, ARM, 데이터 센터 등"이라고 덧붙였다.

아울러 "코아시아 사장은 삼성전자 시스템반도체 출신이고 부사장, 전무, 상무는 삼성전자 파운더리 출신"이며 "핵심인력이 각국 삼성전자 법인과 협업해 각국의 시스템반도체를 필요로 하는 기업을 대상으로 영업한다"고 강조했다.

이어 "코아시아 연합체를 구성해 연말 기준 600여명의 엔지니어를 확보하고 이를 토대로 영업력을 강화하고 있다"며 "자회사인 코아시아 일렉트로닉스의 아시아 유통채널과 고객, 영업 네트워크를 활용하고 있다"고 덧붙였다.

