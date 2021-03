'KB ESG사회책임 ETF' 두달만에 순자산 3000억 돌파

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용은 ' KBSTAR ESG사회책임투자 KBSTAR ESG사회책임투자 290130 | 코스피 증권정보 현재가 13,765 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,600 2021.03.10 08:52 장시작전(20분지연) close ETF'의 순자산이 3000억을 돌파했다고 10일 밝혔다. 지난해 지난해 말 순자산 1000억원을 넘어선 후 두 달만이다.

KBSTAR ESG사회책임투자 KBSTAR ESG사회책임투자 290130 | 코스피 증권정보 현재가 13,765 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,600 2021.03.10 08:52 장시작전(20분지연) close ETF는 한국기업지배구조원의 ESG평가프로세스를 바탕으로 한국거래소가 산출 및 발표하는 KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추종한다. 코스피 기업 뿐만 아니라 코스닥에 상장된 종목까지 약 100여 종목에 투자한다. 특히 과거 사회책임투자(SRI) 지수가 가진 일률적인 기업 선별 기준을 탄력적으로 변경해 종합적인 관점에서 ESG요인을 감안해 초과 수익 달성도 고려한 ETF다.

수익률도 우수하다. 최근 1년 수익률 58.8%로 동일 기간 코스피200 지수 대비 9.4%p 앞섰고, 최근 한 달 간 일평균 거래량이 36만주를 상회할 만큼 거래도 꾸준히 늘고 있다.

홍융기 KB자산운용 ETF&AI본부 상무는 "글로벌 연기금 뿐만 아니라 국내 기관투자자들의 ESG관련 투자 관심이 높아지면서 관련 상품에도 자금유입이 많아지고 있다"며 "기관투자자들이 투자대상기업의 선정에 앞서 그 어떤 요소보다 ESG평가요소를 우선시 하는 패턴의 변화는 ESG우수기업에 대한 주가의 하방 경직성이 생기는 요인이 될 수 있으며, KBSTAR ESG사회책임ETF는 최근 확대된 시장 변동성에 대응할 수 있는 수단이 될 수 있다"고 말했다.

