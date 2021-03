현대차, 첫 고성능 SUV 모델 '코나N' 티저 공개

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 10일 스포츠유틸리티차량(SUV)으로는 처음으로 고성능 브랜드 'N'이 적용된 코나N의 디자인 티저를 공개했다. 지난 2018년 6월 출시한 국내 최초의 고성능 모델 벨로스터N에 이어 N 라인업의 계보를 이어갈 두 번째 모델이다.

코나N은 지난해 9월 출시된 더 뉴 코나의 고성능 모델이다. 코나N의 전면부는 N 로고가 부착된 전용 라디에이터 그릴과 N 강인한 인상을 주는 전용 범퍼가 특징이다. 이어 N을 상징하는 퍼포먼스 레드 색상이 범퍼 하단 프런트 스플리터, 사이드 스커트, 리어 범퍼 등에 두루 적용됐다.

측면부는 바디 컬러가 적용된 클래딩과 N 전용 퍼포먼스 휠이 적용됐다. 후면부는 대구경 배기구가 눈길을 사로잡는다. 아울러 공기역학을 고려해 설계된 전용 스포일러와 대형 디퓨저가 장착됐다. 스포일러 중앙부에는 N 모델만의 특징 중 하나인 삼각형 보조 제동 등이 적용됐다.

틸 바텐베르크 현대차 N브랜드모터스포츠사업부장 상무는 "코나 N은 현대차 최초의 고성능 SUV로서 디자인의 새로운 방향을 제시하고, 더 많은 고객들에게 ‘운전의 즐거움’을 선사할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 현대차는 코나 N을 시작으로 올해 아반떼 N과 투싼 N라인을 순차적으로 선보이며 고성능 N브랜드의 상품 라인업을 확대할 예정이다.

