[골프토픽] PGA투어 캐나다오픈 "코로나19로 2년 연속 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국프로골프(PGA)투어 RBC캐나다오픈(총상금 780만 달러)이 2년 연속 취소됐다.

PGA투어와 RBC(Royal Bank of Canada), 골프 캐나다(Golf Canada)는 10일(한국시간) "올해 6월로 예정됐던 RBC 캐나다오픈을 열지 못하게 됐다"면서 "코로나19의 방역, 안전상의 문제는 물론 각종 수송의 어려움마저 더해졌기 때문"이라고 발표했다. 지난해에 이어 2년 연속 무산이다. PGA투어는 "내년에는 대회가 정상적으로 벌어질 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

올해는 6월10일부터 나흘간 캐나다 토론토의 세인트조지스골프장에서 펼쳐질 예정이었다. RBC캐나다오픈는 1904년 창설된 세계에서 세번째로 오래된 토너먼트다. 1915~1918년, 1943년에는 전쟁으로 인해 열리지 못했다. 가장 최근인 2019년 우승자는 로리 매킬로이(북아일랜드)다. PGA투어 관계자는 "같은 기간 미국 내에서 다른 대회를 여는 방안을 검토 중"이라고 전했다.

