타이틀리스트 어패럴 "공식 웹사이트 전면 리뉴얼"

타이틀리스트 어패럴이 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼해 그랜드 오픈했다.

차별화된 디지털 경험과 고객 서비스를 제공하기 위한 행보다. ‘퍼포먼스의 약속(Promise of Performance)’이라는 브랜드 방향성에 입각해 서베이를 진행한 결과물이다. 직관적이고 편리한 사용자 인터페이스(UI)와 페이지 디자인 구성, 제품을 다양한 각도에서 상세하게 살펴볼 수 있는 동영상 컨텐츠, 마이픽 & 셀프 스타일링, 매장별 아이템 재고 현황, 신제품 매장 입고 알림 신청 기능 등을 새롭게 추가했다.

온라인 프로모션을 상반기 동안 순차적으로 실시한다. 오는 21일까지 홈페이지 댓글 이벤트를 한다. 다양한 기능들을 체험한 후 가장 마음에 들었던, 혹은 편리했던 기능을 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 박상현과 김경태 사인 모자(각 3명), 로고가 새겨진 슬림파우치(20명)를 선물한다. 당첨자 발표는 24일이다. 앞으로 예정된 이벤트와 푸짐한 경품은 홈페이지에 있다.