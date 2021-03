세븐일레븐, 이색 콜라보 수제맥주 ‘쥬시후레쉬맥주’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 10일 국민 장수 껌 ‘쥬시후레쉬’와 콜라보 한 프리미엄 수제 맥주 ‘쥬시후레쉬맥주500ml’를 선보였다고 밝혔다.

쥬시후레쉬는 지난 1972년 롯데제과에서 처음 출시된 이후 50년간 소비자들에게 사랑받고 있는 장수 제품이다. 특유의 달콤한 과일향과 맛으로 한때 껌의 대명사로 불리며 국내 껌 시장을 대표했던 제품이다.

쥬시후레쉬맥주는 라거 타입의 수제맥주로 쥬시후레쉬 껌 원액을 그대로 담아 향긋한 과일향과 청량감이 특징이다. 패키지도 쥬시후레쉬 색과 디자인을 그대로 입혀 레트로 감성을 재현했다. 세븐일레븐은 출시를 기념해 4캔 1만 원 균일가 행사를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “각 업체별로 이색 콜라보 수제맥주를 출시하고 주세법 변경 후 할인 마케팅도 본격화되면서 편의점에서 차지하는 수제맥주 영향력이 점점 커지고 있다”며 “앞으로도 다양한 브랜드 콜라보를 통해 수제맥주 차별화 상품들을 지속적으로 출시해 나갈 계획”이라고 말했다

