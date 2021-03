SBA, 재직자 중심 디지털 전환 교육 운영기관 모집

직무·업종별 특화 프로젝트 교육 통해 중소기업 디지털 전환 지원

[아시아경제 김철현 기자] 서울산업진흥원(SBA, 대표 장영승)은 2021년도 '디지털 트랜스포메이션 스쿨(이하 DT스쿨)'의 운영기관을 모집한다고 10일 밝혔다.

DT스쿨은 재직자 중심으로 업종 및 직무 특화형 디지털 역량 교육을 통해 기업의 디지털 전환을 선도할 수 있는 인재를 양성하는 사업이다. 공고일 기준으로 서울특별시에 소재한 영리기업, 비영리기관, 대학 등 디지털 전환 교육 기획 및 운영 역량을 갖춘 곳이면 신청할 수 있다. 사업참여를 희망하는 기관은 서울산업진흥원 홈페이지에서 공고문 및 사업계획서를 확인하고 기한 내에 온라인으로 접수해야 한다.

DT스쿨은 기업 현장에서 디지털 전환을 주도할 수 있는 실무형 DT 인재 양성을 목표로 한다. 이를 위해 ▲업종 특화 ▲직무 특화 ▲DT입문의 총 3가지 유형으로 교육을 운영할 예정이다. 선정되는 운영기관은 실무에서 활용 가능한 프로젝트 중심의 커리큘럼을 구성해 과정당 33명 내외의 교육생을 대상으로 80~250시간 내외의 교육과정을 운영한다.

이광열 SBA 교육지원본부 본부장은 "재직자 중심 디지털 전환 역량 강화 교육인 DT스쿨을 통해 중소기업의 디지털 전환 인재 부족 문제를 해소하고 대기업과 중소기업 간의 디지털 전환 역량 격차를 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr