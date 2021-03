성남시, 코로나블루 심리치료 '스마트가든' 조성

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19 장기화로 지친 시민들의 심신 치유를 위한 실내형 '스마트 가든'을 9곳에 조성한다.

성남시는 오는 6월까지 2억7000만원(국비 50% 포함)을 투입해 스마트 가든 조성사업을 진행한다고 10일 밝혔다.

스마트 가든은 관수ㆍ조명ㆍ공조 제어시스템 등 자동화된 관리기술을 활용해 스킨답서스, 산데리아나, 산호수 등 실내 생육에 적합한 식물을 키우는 신개념 정원이다.

성남산업단지 내 6곳 업체와 성남시의료원, 국군수도병원, 분당구청 내 조성된다.

시는 공간 특성과 구조에 따라 큐브형 또는 벽면형 스마트 가든을 꾸민다.

식물의 효율적인 유지 관리를 위해 사물인터넷(loT), 와이파이, 터치패널도 설치한다.

시 관계자는 "스마트 가든은 사계절 푸른 식물에서 쾌적한 공기를 내뿜어 치유ㆍ휴식ㆍ관상 효과가 크고, 유지ㆍ관리 비용을 최소화한다"면서 "실내정원에서 10분간 휴식하면 긴장과 불안, 피곤, 무력, 우울감을 완화한다는 연구 결과가 있다"고 설명했다.

