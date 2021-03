전경련 "서울시, 5년새 글로벌 도시 경쟁력 급락…성장동력 시급"

[아시아경제 김흥순 기자] 글로벌 도시경쟁력을 비교한 주요 지수에서 서울의 도시 경쟁력이 최근 5년간 큰 폭으로 떨어져 성장동력을 마련하는 일이 시급하다는 분석 결과가 나왔다.

전국경제인연합회(전경련)는 글로벌 컨설팅기업 AT 커니의 경제·기업활동 관련 글로벌 도시 보고서와 일본 모리기념재단의 세계 도시 종합경쟁력 랭킹을 각각 분석한 결과 2015년부터 2020년까지 서울의 도시경쟁력이 기업활동과 기업환경 등 경제이슈로 인해 지속 하락하는 것으로 조사됐다고 10일 밝혔다.

서울시는 기업활동과 인적자본 등 현재의 도시 경쟁력 수준을 평가한 글로벌 도시지수(GCI)가 2015년 11위에서 2020년 17위로 6계단 내려가 상위 30개 도시 중 최근 하락폭이 가장 큰 것으로 나타났다. 반면 미국 샌프란시스코와 중국 상하이와 베이징 등은 순위가 크게 상승했다.

기업하기 좋은 환경과 행정 역량, 민간투자 유치 등 미래 성장 잠재력을 평가한 글로벌 도시전망(GCO) 순위에서도 서울시는 2015년 12위에서 2020년 42위로 30계단 하락했다.

서울시는 일본 모리기념재단의 도시전략연구소가 세계 주요도시 40개를 대상으로 경제와 연구개발(R&D), 문화·교류, 주거, 환경, 교통·접근성을 평가한 세계 도시 종합경쟁력 순위(GPCI)에서도 2015년 6위에서 2020년 8위로 떨어졌다.

전경련은 서울이 GPCI 지수 중 도시환경과 문화에선 높은 점수를 받았지만 국내총생산(GDP) 성장률과 임금수준, 인재확보 용이성 등 13개 지표로 이루어진 경제 부문에서 순위가 2015년 8위에서 2020년 20위로 대폭 하락하며 종합 순위가 떨어졌다고 분석했다.

GPCI는 경영자와 고급인재, 관광객, 거주자 등 4개 부문 행위자가 평가한 도시경쟁력 순위도 발표했는데 서울시는 글로벌 경영자와 고급인재 부문에서 2015년 각각 9위, 10위였으나 2020년에는 각각 28위, 29위로 떨어졌다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "최근 3년간 외국인 투자가 지속적으로 감소하는 상황에서 경제활동 측면이 도시 경쟁력 저하로 이어질까 우려된다"면서 "서울이 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해선 투자·경영 개선 및 수도권 규제혁신 등 새로운 모멘텀이 필요하다"고 말했다.

