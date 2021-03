자가격리 어기고 외출한 60대, 본인도 주변인도 감염되고 고발 당해

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 자가 격리 방침을 어기고 외부 활동에 나서다 코로나19 추가 전파를 일으킨 60대 남성이 경찰 조사를 받는다.

광주광역시 남구보건소는 경찰에 감염병예방법 위반 혐의로 광주 2100번 확진자를 고발했다고 9일 밝혔다.

광주 2100번은 지난달 26일 확진된 직장 동료의 밀접 접촉자로 분류돼 받은 진단 검사에서 음성 판정을 받았다.

사람마다 바이러스 잠복 기간 등이 차이가 있어 곧바로 자가 격리에 들어가야 했던 그는 다음날 가족과 함께 전남 화순에 위치한 사찰, 식당 등 장소를 차례로 방문한 것으로 드러났다.

지난달 28일에는 종친회 사무실도 들린 것으로 파악됐다.

몇차례 외출 이후 발열과 두통 등 이상 증상을 감지한 광주 2100번은 이러한 사실을 자가 격리 기간이었음에도 보건당국에 알리지 않았다.

대신 지난 2일 광주 남구 한 병원을 자발적으로 찾아가 진단 검사를 받고 다음날 확진 판정을 받았다.

이후 광주 2100번 가족 4명, 종친회 관계자 1명 등 5명이 연쇄 감염됐다.

광주 2100번은 방역당국의 역학조사에서 거짓 진술을 한 것으로 조사됐다.

그는 자가 격리 기간 외부에 나간 사실을 누락시켰지만, GPS 기록 등 동선을 추적한 방역당국의 조사에 덜미가 잡혔다.

경찰은 보건소 측이 고발장과 함께 제출한 영상 자료 등 증거를 토대로 A씨에 대해 조사할 방침이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr