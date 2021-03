한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 159,186 전일가 58,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 제이브이엠, 주당 1주 무상증자 결정한미사이언스, 커뮤니티 활발... 주가 -5.89%.2월 MSCI 분기리뷰 신규 편입 예상 종목은 close 는 보통주식 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다. 배당금 총액은 129억3462만1600원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr