文 "공급대책 더 속도감있게 추진돼야"…'3기 신도시 취소설' 일축(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 3기 신도시 투기 의혹으로 인해 여권 일각에서 취소 가능성이 언급되고 있는 가운데, "공급대책이 더 속도감 있게 추진돼야 한다"며 이를 일축했다.

강민석 청와대 대변인은 9일 오후 춘추관에서 정례브리핑을 통해 "문 대통령은 투기는 투기대로 조사하되, 정부의 주택 공급대책에 대한 신뢰가 흔들려선 안된다고 밝혔다"고 전했다.

강 대변인에 따르면 문 대통령은 "2·4 부동산 대책 추진에 차질이 없어야 한다"고 강조하는 한편, "공급대책이 오히려 더 속도감 있게 추진되어야 한다"고 말했다.

LH 직원들의 3기 신도시 투기 의혹으로 민심이 악화되면서 여권 일각에서는 '3기 신도시 취소' 가능성도 제기되고 있다. 앞서 이날 오전 홍익표 더불어민주당 정책위의장은 KBS 라디오 '최경영의 최강시사' 인터뷰에서 "비리가 광범위하다고 나오면 그런 가능성도 검토해야 할 것"이라고 말했다.

이런 상황에서 문 대통령이 수사는 수사대로 하되, 부동산 공급은 부동산 공급대로 해야 한다는 의지를 표명한 것.

단 문 대통령의 발언이 민주당의 이런 움직임을 겨냥한 것은 아니라는 게 청와대의 설명이다. 청와대 핵심 관계자는 "민주당 일각에서 3기 신도시 취소 주장이 나오고 있는 것을 염두에 두고 하신 말씀은 아니"라며 "2·4 부동산 대책 추진이 차질이 없어야 한다는 것"이라고 말했다. '발본색원' 등 강력한 표현으로 문제해결 의지를 보인 것도 주택 공급을 통한 부동산 안정을 위한 것이라는 설명이다.

청와대 전수조사 결과는 이주 중으로 발표할 예정이다. 이 관계자는 "이번 주 중으로 1차 조사 결과는 발표할 것"이라며 "예상 발표 대상은 전체 직원 및 직계가족 가운데 비서관급 이상 고위직 및 가족, 배우자, 직계존비속"이라고 말했다. 1차 발표에서는 비서관급 이상의 결과를, 2차 발표에서는 행정관급 이하까지 밝힐 예정이다.

일각에서는 3기 신도시 인접 지역 혹은 세종시·지방 신도시 투기 의혹도 들여다봐야 한다는 지적이 나온다. 이에 대해 청와대 핵심 관계자는 "합동조사단의 조사결과가 조만간 발표될 것"이라며 "조사 결과를 보면서 방향을 정하지 않을까 한다"고 말했다.

검찰이 조사에 참여하는 문제도 논의 중인 것으로 알려졌다. 이 관계자는 "검찰 참여 형식의 문제는 지금 검찰과 논의 중"이라며 "분명한 것은 과거처럼 검찰이 지휘하는 방식이 아닌 협의라는 것"이라고 강조했다.

