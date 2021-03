에이스침대, 새봄 맞이 '스프링 페어' 기획전 진행

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 새 봄을 맞아 침실을 새롭게 연출하려는 고객들을 위한 '스프링 페어(Spring Fair)' 기획전을 진행한다.

다음달 30일까지 진행되는 이번 기획전에서는 따뜻해지는 봄을 맞아 이사와 혼수를 준비하는 고객들을 위해 에이스침대의 시그니처 스프링 라인인 ‘하이브리드 Z 스프링’과 ‘플러스파워 스프링’이 적용된 제품을 구매하는 고객들을 대상으로 풍성한 사은품을 증정한다.

에이스침대 관계자는 "포근한 새봄을 맞아 새롭게 침실 인테리어를 연출하려는 고객들을 위해 에이스침대의 차별화된 스프링과 특별한 디자인이 적용된 제품을 구매할 수 있는 기획전을 마련했다"며 "이번 스프링 페어를 활용해 다양한 사은품과 함께 에이스침대의 베스트셀러 제품을 만나보길 바란다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr