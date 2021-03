마음은 이미 해외로…홈쇼핑 여행상품 불티

필리핀·베트남 등 숙박권 인기

국내 여행상품 완판 행진

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 여파가 여전한 가운데 여행 수요가 급증하고 있다. TV홈쇼핑을 중심으로 해외여행 상품이 인기리에 판매되고 국내 여행 상품은 완판 행진을 이어가고 있다.

9일 롯데홈쇼핑은 오는 14일 베트남 빈펄리조트 숙박권 판매에 이어 19일 동남아시아·홍콩·대만·일본 등 해외 유명 여행지 항공권 티켓을 판매한다. 21일에는 전 세계 400여개 국가 대상 해외여행 패키지 상품을 판매한다.

롯데홈쇼핑은 지난달 필리핀 헤난 리조트 3박 숙박권을 총 3500건 판매했다. 현재 해외여행을 떠나는 것이 어렵다는 점을 감안해 코로나19 격리 해제일 이후 1년간 사용할 수 있다는 단서가 붙었다. 구매자가 원할 경우 국내 호텔 숙박권으로 교환도 가능하다. 지난 1월에 방송한 베트남 노보텔 호텔 숙박권도 같은 조건으로 5000여건을 판매했다.

국내 여행 상품 역시 인기다. CJ오쇼핑은 지난달 제주 드림타워 복합리조트 1만실을 완판한 데 이어 지난 6일 앙코르 방송에서도 6015실 판매를 기록했다. 오는 6월까지 사용할 수 있다.

온라인 쇼핑몰에서도 여행 관련 매출이 다시 늘어나고 있다. 11번가에 따르면 지난 1일부터 7일까지 국내 숙박 매출은 전년 동기 대비 152% 급증했다. G마켓에서도 최근 한 달 동안 국내 호텔 매출이 전년 동기 대비 131%, 국내 리조트는 94%, 국내 펜션은 243% 증가했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr