‘성과급 논란’ SKT, 전 직원에 임금협상 타결금 800만원 지급

[아시아경제 구은모 기자] 최근 성과급 논란이 불거졌던 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 500 등락률 +0.20% 거래량 230,341 전일가 244,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아SKT·KT, 긴급상황 위치정보 제공 '우수'…LG유플 '개선필요'오큘러스 퀘스트2, SKT 공홈 2차 판매 개시 첫날 '품절' close 이 전 직원을 대상으로 임금협상 타결금 800만원을 지급한다.

8일 이동통신업계에 따르면 SK텔레콤 노사 임금협상 TF에서 임금협상 타결금 명목으로 전 직원에게 800만원을 지급하기로 잠정 합의했고, 오는 11일 조합원 총투표를 거쳐 지급이 확정된다.

임급협상 타결금은 성과급이 예상보다 적어 직원들의 불만이 고조되자 보전 형식으로 주는 금액이다. 최근 IT 업계에서 연봉 인상 도미노 현상으로 인재 영입 경쟁이 치열해지는 분위기도 반영된 것으로 보인다.

기존에는 성과급이 임금·단체협상 대상이 아니라는 이유로 노사 협상 테이블에서 제외됐지만 최근 논란에 따라 이번에는 임금협상과 성과급 제도가 함께 논의됐다.

앞서 SK텔레콤 노조는 작년 매출액이 18조6000억원, 영업이익이 1조3000억원 등 전년 대비 각 5.0%, 21.8% 성장했는데도 작년분 성과급이 전년보다 20% 정도 줄어들었다며 공식적으로 문제를 제기했다.

SK텔레콤 노사는 문제가 됐던 성과급 기준에 대해서는 직원 개인이 예측할 수 있도록 제도 개선안을 내놨다. 성과급 기준 지표를 현재 EVA(Economic Value Added·경제적 부가가치)에서 영업이익 등 대체 지표로 대신하는 것이 골자다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr