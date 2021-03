[아시아경제 김영은 기자] 에프앤(fn)이노에듀는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)에서 주관하는 '2021년 혁신성장 청년 인재 집중양성 사업(블록체인 시스템 엔지니어 양성 과정)' 교육생을 모집한다.

이번 교육과정은 기업이 요구하는 맞춤형 전문인력 양성을 목표로 블록체인 실무 교육과 웹 기술 개발, 프로젝트 개발, 현업 전문가 멘토링 등으로 구성돼 약 6개월 동안 진행된다.

교육비는 전액 국비 지원이며, 매월 훈련장려금이 지원된다. 오는 3월 말까지 교육생을 모집해 선발하고, 교육은 4월부터 9월까지 진행할 예정이다. 대상은 만 34세 이하 미취업자로, 기졸업자 및 2022년 3월 졸업예정자면 지원할 수 있다.

