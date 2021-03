LG전자, 러시아 모스크바서 현지 출판사와 헌혈캠페인

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 345,809 전일가 148,500 2021.03.08 10:33 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 최근 5일 개인 70만 5568주 순매수... 주가 14만 7500원(-0.67%)LG전자, 고객감동 '올포원' 솔루션…시니어케어·스마트홈 특화약자 위한 '디테일'…가전제품 장벽 허무는 삼성·LG close 는 최근 러시아 모스크바에서 현지 출판사인 'Arguments & Facts(AiF)'와 헌혈캠페인을 진행했다고 8일 밝혔다.

캠페인에는 LG전자와 AiF의 임직원을 포함해 70여명이 헌혈에 동참했다. 의사, 과학자, 영화감독, 배우, 디자이너 등 현지 인플루언서 10여명도 행사에 참여했다.

LG전자는 "헌혈이 소중한 생명을 살리는 데 도움이 된다는 점을 러시아 지역사회에 널리 알리고, 수혈이 필요한 환자들에게 도움이 되고자 이번 행사를 마련했다"고 설명했다. 행사에서는 코로나19를 극복하기 위해 헌신하고 있는 의료진과 과학자, 헌혈자 등에게 감사를 표하는 시간도 마련했다.

앞서 LG전자는 현지 기업 가운데 처음으로 러시아 정부와 파트너십을 맺고 2009년부터 헌혈행사를 100여 차례 진행했다. 노영남 LG전자 러시아법인장 상무는 "러시아 지역사회의 건강증진과 고객의 더 나은 삶을 위해 지속적으로 사회공헌 활동을 펼칠 것"이라고 말했다.

