함평군청소년상담복지센터, 농어촌 1호 ‘꿈드림 공부방’ 개소

학교 밖 청소년, 꿈과 희망에 날개 달다!

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군청소년상담복지센터 꿈드림은 농어촌 청소년 공간 꾸밈 사업 대상 기관으로 선정돼 학교 밖 청소년들에게 안정적이고 쾌적한 학습공간을 제공하게 됐다고 7일 밝혔다.

농어촌 청소년 공간 꾸밈 사업은 자녀안심국민재단에서 시행하는 공모사업으로 지난해 12월 함평군 꿈드림이 농어촌 지역 1호로 최종 선정됐다.

이번 사업 선정으로 꿈드림은 지난 5일 ‘꿈드림 공부방’ 개소식을 열고 본격적으로 학교 밖 청소년들을 위한 프로그램들을 진행할 예정이다.

이상익 군수는 “학교 밖 청소년들이 마음껏 공부하면서 몸과 마음 또한 쉴 수 있는 공간이 생겨 안심이다”며 “이곳에서 꿈을 발견하고 실현할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

한편, 꿈드림은 코로나19로 인해 검정고시 학습에 어려움을 겪는 청소년들을 위해 스마트 교실 등 다양한 교육지원 프로그램을 운영하고 있다.

