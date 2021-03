[아시아경제 임춘한 기자] 경북 구미경찰서는 부부싸움 도중 흉기로 아내를 살해한 혐의(살인)로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 8시 58분께 구미시 구평동 한 아파트에서 아내 B(31)씨를 여러 차례 때린 뒤 흉기로 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

아내는 출동한 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 숨진 아내는 동남아 국가 출신으로 최근 남편과 혼인 신고해 외국인 신분인 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨에 대한 수사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

