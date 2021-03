7일 광화문 광장 서측 도로가 광장 확장공사를 위해 폐쇄되고 있다. 기존 서측 도로를 이용하던 차량들은 동측에 마련된 우회로를 이용해야 한다. 서울시는 공사로 생길 교통 체증을 줄이기 위해 교통신호를 조정하고 대중교통편을 늘리기로 했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.