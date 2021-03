[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남의 주택가에서 현금 수억원을 도난당했다는 신고가 들어와 경찰이 용의자 추적에 나섰다.

서울 수서경찰서는 강남구 역삼동의 한 다가구주택에 누군가가 침입해 현금을 훔쳐 갔다는 신고가 접수돼 용의자를 추적하고 있다고 5일 밝혔다.

피해자는 지난 2일 오후 2시 30분께 경찰에 신고를 했고 잠시 집을 비운 사이 현금 등을 도난 당한 것으로 알려졌다. 용의자는 170㎝ 정도의 체격에 검은색 후드티를 입고 모자를 쓰고 있었고 피해자가 뒤를 쫓았으나 붙잡지 못한 것으로 전해졌다. 경찰 조사에서 피해자는 5억7000만원 상당의 현금을 도난당했다고 주장했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 용의자를 쫓고 공범이 있는지 여부도 확인하고 있다.

