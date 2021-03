동원F&B, '참치데이' 맞아 31일까지 동원참치 할인 행사

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 동원몰이 참치데이를 맞아 오는 31일까지 동원참치 할인 행사를 진행한다.

참치데이는 참치와 발음이 비슷한 매년 3월 7일로, 해양수산부와 한국원양산업협회가 수산물 판매 촉진을 위해 지정한 날이다. 국내 대표 참치캔 회사인 동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 동원몰은 고단백 저지방 수산식품인 참치캔의 저변 확대를 위해 2007년 이후 매년 참치데이 행사를 진행해오고 있다.

동원몰은 올해에도 이달 한달간 동원참치 라이트스탠다드, 고추참치, 야채참치 등 다양한 종류의 동원참치캔을 25% 할인된 특가로 선보인다. 또한 동원참치캔 구매고객에게는 짜지 않아 건강한 고급 캔햄 ‘리챔’, 한식 가정간편식(HMR) ‘양반 수라’, 홍삼 전문 브랜드 ‘천지인’ 등 다양한 상품을 매주 선정해 최대 30% 할인된 특가로 판매한다. 2가지 이상 상품 주문 시 최대 10%의 추가 할인 혜택을 제공한다.

이색 이벤트도 진행한다. 동원참치캔을 활용해 가장 높거나 참신한 모양으로 탑을 쌓은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하는 ‘동원참치 배틀’을 통해 1등(2명)에게는 동원참치 라이트스탠다드(100g) 365개, 2등(2명)에게는 180개, 3등(2명)에게는 90개를 각각 증정한다. 또한 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 펭수참치세트(31명)를 증정한다.

