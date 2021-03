"김종인 체제 그만?" 오세훈은 O, 나경원은 X로 엇갈렸다

[아시아경제 김소영 인턴기자] 서울시장 예비후보인 오세훈 전 서울시장과 나경원 전 의원(기호순)이 김종인 국민의힘 비상대책위원장 체제 지속 여부에 엇갈린 의견을 내놨다.

1일 오후 서울 중구 TV조선에서 열린 국민의힘 서울시장 예비후보 4인 합동 토론에서 두 사람은 '김종인 위원장이 4·7 재보선 전에 사라질 수 있다고 하는데, 김종인 체제를 그만해야 한다는 데 동의하느냐'는 질문을 받았다. 이에 오 전 시장은 'O'를 들어 4인 후보 가운데 유일하게 찬성표를 던졌다.

오 전 시장은 "(김 위원장이) 지금까지 정말 많은 수고를 했다. 우리 당이 중도를 향해 외연 확장이 필요하다는 게 저의 주장인데 헌신적으로 당을 위해 애썼다는 점에서 고맙게 생각한다"면서도 "하지만 불행하게도 외부에서 들어와서 그 일을 하셔서 그런 변화가 우리 당의 본질적 변화로 국민에게 전달이 안 된다"고 말했다.

이어 "(향후) 우리 당 대표를 내부에서 뽑아, 진정으로 보수를 지키고 중도까지 진격하는 모습을 보여줘야 한다"며 "중도 외연 확장을 내부적이고 자체적인 힘으로 이뤄내야 국민 신뢰를 더 받을 수 있다"고 덧붙였다.

반면 나 전 의원은 '김종인 체제 그만?'질문에 'X'를 들어 반대 입장을 보였다. 다만 나 전 의원은 이 질문에 별도 발언권을 얻지 못했다. 한편 '안철수 국민의당 대표와의 단일화'를 두고는 4명 모두 필요성을 느낀다고 찬성했다.

김소영 인턴기자 sozero815@asiae.co.kr