서울 전역 지구단위계획, 온라인으로 공개된다…2년 만에 DB화

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 지구단위계획 온라인 열람 서비스를 25개 자치구 전체로 확대한다.

서울시는 2일부터 서울도시계획포털 내 지도서비스를 통해 서울 전역의 지구단위계획을 온라인으로 확인할 수 있다고 밝혔다.

이번에 추가된 12개 자치구는 강동·강북·강서·광진·구로·금천·노원·도봉·동대문·서대문·송파·중랑구다. 이에 따라 25개 자치구 총 552개 구역(109㎢)의 지구단위계획을 한 번에 볼 수 있게 됐다.

지구단위계획은 역세권, 재개발·재건축 구역 등 주요 부지의 건축물 용도, 용적률, 건폐율, 높이 등을 정한 도시관리계획이다. 서울시는 2019년부터 지구단위계획 정보를 데이터베이스화해 문서·도면 등 약 11만건의 자료를 구축해왔다.

서울도시계획포털 내 지도에서 검색하고 싶은 주소를 입력하면 해당 필지로 이동, 상세 정보를 확인할 수 있다. 관련 고시문, 조서, 도면, 지침 등도 내려받을 수 있다. 또 건축물, 주변지형·지물 등이 담긴 지도를 통해 건축한계선, 공개공지 등 필지별 공간정보도 확인 가능하다.

홍선기 서울시 도시관리과장은 "녹지, 공원 등을 제외한 서울시 시가화 면적의 30%에 적용되는 방대한 도시계획정보인 지구단위계획을 2년여 간의 DB화를 통해 드디어 온라인을 통해 공개하게 됐다"며 "전산화된 지구단위계획 정보는 도시계획 관련 업무 뿐 아니라, 부동산 거래, 건축인허가, 관련 연구 등 다양한 분야에서 활용될 것"이라고 기대했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr