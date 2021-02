[아시아경제 한승곤 기자] 102년째 3·1절을 하루 앞두고 서울 을지로 지하상가에 대형 붓글씨가 등장했다. 서예작품은 "잊지말자 일제만행 기억하자 삼일운동" 등의 글귀를 담고 있다. 지하철 을지로4가역 인근 지하상가에는 고해상도의 독도 사진을 전시해놓는 등 3·1절을 맞아 다양한 행사가 진행되고 있다.

