포항시 효자교회서 확진자 5명 발생 … 교인, 코로나19 증세에도 예배

27일 1명 이어 4명 잇단 확진 … 포항시, 교회 주차장에 선별진료소 설치·전수조사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시내 교회에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출, 방역당국에 비상이 걸렸다.

28일 포항시에 따르면 전날 효자동에 있는 효자교회 관계자 A씨가 확진됐다. 이 교인은 지난 20일부터 발열과 기침 등 코로나19 의심 증세를 보였지만, 21일 효자교회 예배에 참석한 것으로 파악됐다.

해당 교회에 대한 방역당국의 역학조사 과정에서 28일에는 교인 4명이 28일 잇달아 양성판정을 받았다.

포항시는 27일 교회 주차장에 임시 선별진료소를 설치하는 한편 지난 6일부터 21일까지 효자교회를 방문한 교인 등을 대상으로 코로나19 검사를 받도록 안내하고 있다.

한편, 포항시 누적 확진자는 신규 확진된 4명을 포함해 480명(경북도 집계)에 달하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr