'독립운동의 성지' 안동출신 독립유공자 2명 추가 … 권목용·이필 선생 포상

제102주년 삼일절 행사에 건국훈장 애족장

…안동 출신 독립운동가 369명 '전국 최다'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 제102회 3·1절을 맞아 안동 출신 독립운동가 권목용 선생과 이필 선생이 독립유공자(건국훈장 애족장) 포상 대상자로 확정됐다고 28일 밝혔다.

경북도독립운동기념관과 함께 2020년부터 2022년까지 3년간 독립운동가 발굴사업을 진행하고 있는 안동시는 국가보훈처에 26명을 후보자로 제출한 상태였다.

권목용(權穆龍·1909~1950) 선생은 안동 남후면 광음리 출신으로, 고려공산청년회 일본본부 오사카(大阪) 야체이카에서 활동하며 청년운동과 노동운동에 종사하다가 1928년 일본총국사건으로 검거됐다. 그는 이 활동으로 1930년 2월 19일 오사카 지방재판소에서 치안유지법 위반으로 징역 3년형을 받고, 시코쿠(四國) 다카마쓰(高松) 형무소에서 복역했다.

이필(李?·1909~?) 선생은 안동군 도산면 토계리 출신으로, 1928년 4월 경성 제2고등보통학교 3학년을 중퇴하고 입락학교(立樂學校)에 입학했으나 12월에 중퇴했다.

이후 1930년 일본 히로시마·동경 등지에 머물다가 귀국, 1931년 3월 안상윤·권중택 등과 함께 '안동 콤그룹'을 조직했다. 이 활동으로 1933년 5월 안동경찰서에 검거된 뒤 1934년 대구지방법원에서 징역 2년6월에 집행유예 4년을 선고받고 1936년 2월 11일까지 대구형무소에서 옥고를 치렀다.

권목용 선생의 자녀는 3남 1녀로 현재 울산·부산·구미에서 생활하고 있으며, 이필 선생의 유족은 확인되지 않고 있다.

2020년 12월 31일 기준 일제 강점기 독립운동에 헌신해 포상을 받은 안동 출신 독립유공자는 369명으로 기초자치단체 가운데 전국에서 가장 많다.

안동시 관계자는 "현재 국가보훈처에 안동 출신 독립운동가 18명이 심사 진행 중으로, 올해 광복절에는 더 많은 분들이 포상을 받을 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 경북도독립운동기념관과 함께 다양한 유형의 미포상 독립운동가 발굴 및 조사에 최선을 다하겠다"고 전했다.

