홍남기 "백신 접종, '경제회복 모멘텀' 확신…일상회복 과제 고민"

[아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 코로나19 백신 접종이 시작된 26일 "국민의 일상복귀 및 우리 경제회복의 귀한 모멘텀을 주리라 기대하고 확신한다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지금까지 코로나 충격 완화, 피해지원 확대 등에 역량을 쏟아 왔는데 이에 더해 일상회복 및 정상화 과정에서 준비해야 할 과제들에 대해서도 더 치밀하게 고민해 나가겠다"며 이같이 적었다.

홍 부총리는 7900만명분의 백신 구매계약 및 선급금 지급, 유통·보관 등 예방접종 준비 등에 투입된 1조3000억원 규모의 재정 지원을 언급하며 그간 정부의 노력을 설명했다. 내달 2일 발표될 예정인 추가경정예산안에도 백신 구매비용 및 접종 소요경비 등이 추가 반영됐다고 덧붙였다.

홍 부총리는 "호환마마 만큼 두려움을 줬던 이번 코로나19 역시 백신이 개발되고 접종이 이뤄지며 조만간 종식될 것이라는 기대가 높아지고 있다"면서 "백신접종 시작이 일상회복의 첫걸음이 되기를 기대한다"고 말했다.

그러면서 "정부 역시 방역대응에 백신접종이라는 전환기적 변화가 나타난 만큼 경제정책도 글로벌 추이, 방역동향, 시장상황, 정책방향 등을 보다 세심히 살피며 정책 콘텐츠는 물론 시기와 속도에 차질없도록 적극 대응하겠다"고 밝혔다.

