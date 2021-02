[클릭e종목]"삼성전기, 추가적인 이익 상향에 주목"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 26일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 7,500 등락률 +3.98% 거래량 499,859 전일가 188,500 2021.02.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성전기, 최근 5일 개인 26만 4556주 순매수... 주가 20만 8500원(+1.21%)4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 삼성전기, 5G·전장 날개 달고 영업익 '껑충'…올해 설비투자 확대(종합) close 에 대해 추가적인 이익 상향 및 고부가가치 중심의 투자 확대에 주목할 필요가 있다고 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 유지했다.

박강호 대신증권 연구원은 "올해를 기점으로 연간 1조원 이상의 영업이익이 가능한 토대를 구축할 것"이라며 "전기전자 업종 내 최선호주를 유지한다"고 말했다.

삼성전기의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 100.6% 증가한 3312억원으로 컨센서스를 상회한 호실적이 예상된다. 전체 매출은 12.6% 늘어난 2조4000억원으로 추정된다. 박 연구원은 "1분기가 비수기이나 적층세라믹콘덴서(MLCC), 반도체 기판(BGA, FC BGA)의 높은 가동률 유지 및 믹스 효과, 갤럭시S21향 카메라모듈 매출 증가로 인한 영업이익률 확대로 호실적이 예상된다"면서 "올해 연간 영업이익은 전년 대비 50.7% 늘어난 1조2498억원으로 최고 수준으로 추정된다"고 설명했다.

MLCC는 믹스 변화 및 가격 인상 가능성을 감안할 때 이익 상향 시점이라는 의견이다. 박 연구원은 "노트북 및 태블릿PC의 수요 지속, TV 대형화, 스마트폰의 5G 전환으로 IT용 초소형 고용량 수요가 지속될 것"이라며 "동시에 자동차의 전장화, 자율주행화 추세로 전장용 MLCC 수요 증가, IT 부문의 공급 증가 한계로 일부 영역에서 가격 인상이 예상된다"고 말했다.

반도체 기판도 수요 대비 공급 증가 한계가 지속될 것으로 전망된다. 박 연구원은 "PC 수요 증가 및 서버향 투자 확대로 FC BGA의 공급이 부족한 상황으로 일부 영역에서 가격 인상 가능성이 부각되고 있다"면서 "또한 경쟁사 화재 및 스마트폰 AP의 사양 상향으로 FC CSP도 가격이 상승해 추가적인 매출 증가가 예상된다"고 설명했다.

