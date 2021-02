이베이코리아, 아모레퍼시픽과 업무 제휴 협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 26일 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 7,000 등락률 +3.02% 거래량 260,081 전일가 232,000 2021.02.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽, 외국인 4000주 순매수… 주가 -1.27%외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여아모레퍼시픽, 4분기 적자에도 목표가 줄상향 이유는 close 과 파트너십 강화를 위한 업무 제휴 협약(JBP)을 체결했다고 밝혔다.

전항일 이베이코리아 사장과 안세홍 아모레퍼시픽 대표이사는 전날 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사에서 진행된 체결식에서 향후 협력 강화 방안에 대해 논의했다.

이베이코리아는 G마켓과 옥션, G9에서 공식 아모레퍼시픽 브랜드관과 스마일배송을 통해서 설화수, 아이오페, 한율, 오설록 등 아모레퍼시픽 대표 브랜드들을 선보이며 긴밀한 파트너십을 유지해 왔다.

이번 업무 제휴 협약을 통해 이베이코리아의 물류 배송 플랫폼 스마일배송과 이커머스 최초 유료 멤버십 서비스 스마일클럽 등 쇼핑 경험 전반을 포괄하는 스마일 시리즈를 중심으로 고객에게 보다 편리한 온라인 쇼핑 경험을 제공하고, 쇼핑 데이터 활용 방안 모색 등 전방위적인 협업을 추진할 예정이다.

전항일 이베이코리아 사장은 “아모레퍼시픽과의 전략적 협업을 통해서 세일즈·마케팅 전략을 다변화하고, 쇼핑 컨텐츠와 고객 혜택을 강화하는 등 높은 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로 양사의 긴밀한 파트너십을 통해 새롭게 준비 중인 신규 서비스를 비롯해 다양한 공동 프로젝트를 수행할 예정”이라고 말했다.

