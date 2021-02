[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오후 63컨벤션센터 라벤더&로즈마리홀에서 개최된 전국 사회연대경제 지방정부협의회 제13차 정기총회에서 참석했다.

이날 정기총회에는 협의회 소속 자치단체장과 자문위원이 한자리에 모여 지난해를 결산하고 올해 사업계획을 새롭게 꾸리며 힘찬 각오를 다졌다.

채현일 구청장은 "협력하고 연대하는 지역사회 네트워크 구축으로, 다함께 잘사는 영등포를 만들겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr