미래에셋 브라질 부동산펀드 청산…환손실에 투자피해

[아시아경제 황윤주 기자] 미래에셋그룹이 설정한 브라질 부동산 펀드가 브라질 헤알화 환율 급락으로 투자 손실을 보고 청산 절차에 돌입했다.

25일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 2012년 설정한 '맵스프런티어브라질펀드'의 주요 자산이었던 브라질 상파울루 호샤베라타워의매각 절차를 마무리했다고 공시했다.

브라질 경기 악화로 펀드 손실이 회복되지 않자 청산 절차를 밟게 된 것이다.

빌딩 매각가는 12억5500만헤알(약 2600억원)로, 헤알화 기준으로는 가격이 약 56% 올랐지만 헤알화 가치가 하락하면서 원화 환산 가치는 반 토막이 났다. 2012년 이후 원화 대비 헤알화 가치가 약 3분의 1로 하락한 탓이다.

미래에셋운용이 공모펀드로 출시한 이 상품에는 개인 투자자 약 2400명이 800억원가량 가입했다. 투자 손실이 커짐에 따라 판매사인 미래에셋대우(당시 미래에셋증권)는 원금의 50% 이상을 지급하는 방안을 추진 중이다.

