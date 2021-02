속보[아시아경제 오주연 기자] 가덕도 신공항 건설을 위한 특별법이 국회 법제사법위원회를 통과했다.

25일 국회 법사위는 전체회의를 열고 가덕도 신공항 특별법을 통과시켰다. 지난 19일 국토교통위원회를 통과한 가덕도 특별법에는 예비타당성조사를 면제할 수 있는 내용과 사전타당성 조사를 간소화하는 내용이 포함됐다.

가덕도 특별법은 이날 법사위를 통과함에 따라 26일 국회 본회의만 앞두고 있다.

