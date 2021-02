[아시아경제 온라인이슈팀] 유명 인플루언서 오또맘이 각선미를 자랑했다.

24일 오또맘은 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 오또맘은 짧은 가운을 걸치고 포즈를 취하고 있다.

이를 본 네티즌들은 "화보 같다", "너무 예쁘다", "부럽다"며 화답했다.

온라인 쇼핑몰을 운영 중인 오또맘은 이혼 후 홀로 아들을 키우고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr