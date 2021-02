[단독] 국민연금, 테슬라株 팔았다

단독[아시아경제 박소연 기자] 국민연금공단이 테슬라 초기투자자로 수조원대 평가차익을 최근 실현한 것으로 확인됐다.

안효준 국민연금공단 기금운용본부장(CIO)은 최근 국민연금의 성공투자로 주목을 받았던 테슬라에 대해 "대규모 수익을 거두고 이익을 실현했다"고 밝혔다.

안효준 본부장은 24일 아시아경제와 만나 "국민연금은 테슬라가 인덱스 편입되기 전 2013년 2월부터 테슬라에 대한 직접 투자를 시작했고, 2013년 하반기부터는 위탁투자도 병행했다"고 귀띔했다.

최근 몇 년 새 폭등한 테슬라 주식에 국민연금이 수년 전부터 상당액을 투자하고 수조원대 수익 실현까지 완료했다는 설명이다. 직접 투자 부분에 대해서는 적극적으로 수익을 실현했고, 인덱스 투자 등 일부 투자는 아직 미실현 이익이다.

최근 국민연금이 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고한 보유주식 현황 자료에 따르면 국민연금은 지난 2014년 3분기 말 기준 테슬라 주식을 792만달러(약 88억원)어치 보유하고 있었다.

2014년 3분기 말 기준 테슬라 주가는 48.54달러로, 지난해 8월 액면분할과 2월 24일 현재 주가(742.02달러)를 적용하면 6년 반 새 수익률은 무려 1429%에 육박한다.

2016∼2019년 국민연금의 테슬라 보유지분율은 0.42∼0.44% 수준에서 꾸준히 유지됐다. 2019년 말 지분율(0.42%)이 최근까지 그대로 유지됐다고 가정할 경우 국민연금이 보유한 테슬라 지분의 현재 평가가치는 약 3조6000억원에 달한다.

지난해 수익 실현까지 완료했다면 국민연금의 평가차익이 약 2조~3조원에 육박할 것으로 추정되는 대목이다.

지난해 국민연금이 국내외 주식, 채권 투자에서 성과를 내며 9.7%의 수익률을 올린 것으로 잠정 집계됐다. 국민연금 기금 결산 결과 작년 말 국민연금 기금의 순자산은 833조7000억원으로, 2019년보다 97조1000억원 증가했다.

기금운용 수익은 72조1000억원으로 집계됐다. 이는 국민연금 가입자한테서 작년 한 해 동안 거둬들인 보험료 수입(51조2000억원)의 약 1.4배에 달한다. 연금 급여 지급액(25조6000억원)의 2.8배 규모다.

