쌍둥이가 한 몸에서 태어난 다리 6개 강아지…"기적적으로 살아남아"

골반, 요로, 생식기, 꼬리도 각각 두 개

잘 먹고 잘 뛰어다니며 용변 보는 등 건강

[아시아경제 김봉주 기자] 미국에서 다리가 6개인 강아지가 기적적으로 태어났다.

23일(현지시간) 주요외신에 따르면 지난 16일 오클라호마주에서 보더 콜리와 호주 셰퍼드 사이에서 9마리의 강아지가 태어났다.

보도에 따르면, 이들 가운데 '스키퍼'라는 이름의 강아지는 위아래로 3개씩 6개의 다리가 달렸다.

초음파 검사에서 스키퍼는 머리와 가슴은 각각 하나지만 골반, 요로, 생식기, 꼬리는 각각 두 개였다

현재 태어난 지 7일이 지난 스키퍼는 다른 강아지들처럼 먹고, 마시고, 용변을 보고, 뛰어다니는 등 건강한 모습이다.

스키퍼가 태어난 동물병원의 티나 닐 수의사는 "수정란이 쌍둥이로 분화할 때 완전히 분리되지 못한 것으로 보인다"라면서 장애와 함께 태어난 이유를 설명했다.

수의사는 "스피커에 희귀질환인 척추뼈 갈림증 조짐도 보인다"면서 "예상보다 오래 살아남은 것은 기적"이라고 밝혔다.

척추뼈 갈림증은 선천성 기형의 하나로 척추 융합이 완전하지 않아 하반신 근육과 감각을 조절하는 척수, 신경이 정상적으로 발달하지 못한다.

종전에도 6개의 다리로 태어난 강아지가 있었지만 이렇게 생존한 건 스키퍼가 처음인 것으로 전해졌다.

건강이 확인된 스키퍼는 퇴원해 가족들과 함께 집에서 생활하고 있다.

수의사는 "스키퍼의 상태를 계속 연구하고 성장을 모니터링할 것"이라며 "그가 고통 없이 편안히 지낼 수 있도록 돕겠다"라고 밝혔다.

