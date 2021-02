서울시, 재개발 초기 자금난 해소 위해 160억 지원

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 정비사업 추진위원회와 조합의 사업초기 자금난 해소와 사업 활성화를 위해 올해 총 160억원 규모의 정비사업 융자금을 지원한다고 24일 밝혔다.

정비사업 융자금은 정비사업에 대한 공공지원의 하나로 2008년부터 시행하여 지난해까지 약 2380억원을 지원해 왔다.

지원대상은 주택정비형·도시정비형 재개발, 재건축 조합 및 추진위원회다. 정비구역 지정, 자금차입 총회 의결 및 상환과 채무승계에 대한 정관 제·개정 등 요건을 갖추어 신청할 수 있으며, 건축연면적 기준으로 조합은 최대 60억원, 추진위원회는 최대 15억원 이내로 지원되며 대출 금리는 신용 연 3.5%, 담보 연 2.0%이다.

서울시는 5월 중 구역별 추진현황과 집행계획 등을 심사해 융자금 지원 대상 및 금액을 결정하고 융자수탁관리기관인 주택도시보증공사를 통하여 지원하게 된다.

융자지원을 원하는 조합 또는 추진위원회는 오는 4월21일부터 28일까지 신청서와 구비 서류를 첨부하여, 해당 자치구 정비사업 부서로 제출하면 된다.

이진형 서울시 주택기획관은 “초기 자금난으로 어려움을 겪고 있는 조합 또는 추진위원회가 융자 지원을 통해 자금난을 해소하고 정비사업을 원활히 추진할 수 있게 되기를 바란다”며 “서울시의 지원으로 투명하고 공정한 정비사업 추진을 기대한다”라고 말했다.

