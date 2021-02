파라다이스호텔·리조트, '인조이 치휴(治休)' 프로모션 실시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스 호텔·리조트가 다가오는 봄을 맞아 이국적인 경관 속에서 휴양할 수 있는 '인조이 치휴(治休)' 프로모션을 실시한다고 24일 밝혔다. 이번 프로모션은 파라다이스시티와 파라다이스호텔 부산에서 3월과 4월 두 달간 진행한다.

'파라다이스 치휴' 패키지에는 파라다이스시티 디럭스룸 1박과 사계절 야외 온수풀과 사우나 1회 이용 혜택 등을 담았다. 프리미엄 뷔페 레스토랑 '온더플레이트' 조식과 이탈리안 레스토랑 '라스칼라' 스페셜 디너도 포함됐다. 300객실 선착순으로 '조안 테디베어' 인형도 증정한다. 성인 2인, 어린이 2인 기준 상품으로 가격은 48만원부터다(VAT 별도).

파라다이스호텔 부산에선 해운대 오션뷰 발코니를 갖춘 디럭스 오션테라스 룸 1박에 야외 오션스파 '씨메르'와 '오션스파 풀' 무제한 이용 혜택을 담았다. 온더플레이트 조식과 일식당 '사까에'의 '라쿠엔 코스' 디너를 제공한다. 별도 옵션 선택 시 '온더플레이트' 디너 뷔페와 '라운지 파라다이스' 서비스, 실내 사우나를 이용할 수 있다. 성인 2인, 어린이 2인 기준 상품으로 가격은 39만원부터다(VAT 별도).

파라다이스호텔·리조트는 최고급 스위트룸에서 VIP급 힐링을 만끽할 수 있는 올인클루시브 '시그니처 고메&스파' 패키지도 함께 출시한다. 파라다이스시티는 3개뿐인 로열 스위트룸 1박과 '온더플레이트' 조식, '라스칼라' 스페셜 디너, '라운지 파라다이스' 애프터눈 티 세트, '더 스파 앳 파라다이스' 커플 스파 등을 제공한다. 오후 6시 레이트 체크아웃도 가능하다. 글로벌 음향기기 전문기업 보스(BOSE)의 슬립테크 웨어러블 '슬립버드 2'도 선착순 10객실에 제공한다. 가격은 성인 2인 기준 250만원부터다(VAT 별도).

파라다이스호텔 부산은 스위트룸 1박과 VIP 컨시어지 서비스, 순다리 바디 트리트먼트 서비스 등으로 구성했다. '닉스 스테이크 앤 와인', '남풍', '사까에' 등 호텔 대표 레스토랑에서 현금처럼 사용할 수 있는 파인 다이닝 디너 크레딧도 증정한다. 온 더 플레이트 조식 뷔페와 라운지 파라다이스 티타임, 해피 아워 등도 누릴 수 있다. 가격은 스위트 오션 테라스 룸 성인 2인 기준 100만 원부터다(VAT 포함).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr