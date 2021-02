[아시아경제 박소연 기자] 금융 자동화기기 전문기업 로지시스 로지시스 067730 | 코스닥 증권정보 현재가 8,300 전일대비 1,540 등락률 +22.78% 거래량 5,899,036 전일가 6,760 2021.02.24 09:45 장중(20분지연) 관련기사 로지시스, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 20.41% ↑적중했습니다! 美 블루오리진과 최초계약 ‘이 기업’!! 후속 株입니다현대차 외주업체 확장한다!! 제2의 세방전지, 지금 잡아야 오릅니다. close 가 강세다.

24일 오전 9시25분 기준 로지시스는 코스닥 시장에서 전일보다 1660원(24.56%) 오른 8420원에 거래되고 있다.

로지시스의 강세는 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 미 중앙은행인 연방준비제도에서 준비 중인 자체 디지털 화폐에 대해 언급한 영향이다.

옐런 장관은 22일(현지시간) 뉴욕타임스가 주최한 '딜북 콘퍼런스'에서 "중앙은행이 디지털 화폐를 발행하는 것이 합리적"이라며 "많은 미국인이 지불시스템과 은행 계좌에 접근하기 어렵다. 중앙은행이 발행한 디지털 달러가 이런 상황에 도움이 될 것"이라고 언급했다.

