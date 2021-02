박범계 "코로나19 긴장 단계 유지"… 긴급대응단 연장 운영

6월말까지 현 운영 체제 유지키로… 중대본 등 주요 기관과 협력 강화

[아시아경제 배경환 기자] 코로나19 해외유입 확산 방지를 위해 법무부가 '국경안전 긴급대응단'을 연장 운영하기로 했다. 지난해 8월, 6개월 한시 운영 체제로 꾸려졌지만 코로나19 대응의 긴장 단계를 유지하라는 박범계 법무부 장관의 지시에 따른 조치다.

24일 법조계에 따르면 법무부는 최근 '국경안전 긴급대응단'의 운영 기간을 오는 6월26일까지로 연장해달라는 의견을 행정안전부에 전달, 최종 승인을 받았다.

'국경안전 긴급대응단'은 코로나19의 해외유입 차단을 위해 지난해 8월 구성된 조직이다. 체류·입국 외국인 중 코로나19 확진자나 자가격리자, 시설격리자들의 관리와 조치 위반을 대응하는 게 주 업무로 보건복지부와 질병관리청 등 주요 기관에 해당 정보도 제공하고 있다.

당초 오는 26일 활동을 종료할 예정이었지만 코로나19 확산세가 안정세로 접어들지 않았다는 정부 판단에 따라 박 장관이 연장 운영을 지시했다. 이달초 법무부 산하 인천공항출입국·외국인청(인천공항청)을 직접 찾은 바 있는 박 장관은 긴급대응단에 "국민 안정을 위해 코로나19 방역 체계에 긴장을 늦추지 말아달라"고 전한 것으로 알려졌다.

오는 6월말까지 운영 기간이 연장된 긴급대응단은 코로나19 대응 외국인 관련 업무 비중이 가장 큰 출입국·외국인정책본부 소관의 중앙사고수습본부, 중앙재난안전대책본부 지원에 집중하기로 했다. 총괄 대응계, 국내·외 대응계, 긴급상황 대응계 등 3개팀으로 나눠 컨트롤타워 역할도 수행할 계획이다.

법무부는 코로나19 확산세가 이어지고 있는 만큼 지금의 방역 시스템을 최대한 유지하겠다는 방침이다. 취임 후 첫 일정으로 집단감염이 발생한 서울동부구치소를 찾은 박 장관이 인천공항청에 이어 이날 대전보호관찰소를 방문해 현장을 직접 점검하기로 한 것도 같은 맥락이다.

한편 박 장관은 대전보호관찰소를 찾은 뒤 오후에는 대전고검을 들러 강남일 고검장 등 간부들과 고검 업무 효율화 방안을 마련하기 위한 간담회를 가질 계획이다. 법무부는 박 장관이 '월성1호기 경제성 평가 조작 의혹'을 수사하는 대전지검을 방문하거나 소속 간부들을 만날 계획은 없다고 전했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr