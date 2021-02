[아시아경제 박지환 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 279,000 2021.02.24 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 대한상의 직원들 언택트 환송회 받은 박용만외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 냉장고처럼…'필수 가전' 각광받는 식물재배기 close 는 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 SK바이오팜 지분 일부를 매각했다고 24일 공시했다.

처분 주식수는 860만주이며 처분금액은 1조1163억원 규모다.

회사 측은 "신성장 동력확보를 위한 투자 자금 확보 목적"이라고 밝혔다.

