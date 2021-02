노사발전재단, 항공업 경력개발프로그램 제공

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 특별고용지원업종으로 지정한 항공업 종사자들을 위한 경력개발프로그램이 마련됐다.

고용노동부 산하 노사발전재단은 서울남부고용노동지청과 함께 24~26일 사흘간 항공업 퇴직자와 퇴직예정자에게 경력개발프로그램을 제공한다고 24일 밝혔다.

항공업은 코로나19 확산 여파의 직격탄을 맞고 특별고용지원업종으로 지정된 산업이다. 이 프로그램은 항공업 퇴직자와 퇴직예정자의 실직기간을 최소화하며 빠른 이직과 전직을 지원하기 위해 마련됐다.

프로그램은 정서지원, 직무특화교육, 재취업역량강화교육, 사후관리 등 단계별 전직지원서비스로 구성됐다.

특히 고객만족(CS) 강사, 반려견 간식 전문가, 플로리스트 등 직무특화교육을 통해 기존 경력을 바탕으로 비슷한 분야에 진출할 수 있도록 직업체험과정을 제공한다.

또 1:1 커리어컨설팅, 취업알선, 유관기관 직업훈련 프로그램 연계 등 재취업 관련 교육을 시행한다.

재단은 이번 과정을 계기로 항공 정비 직종, 공항 경제권 종사자 등으로 대상자를 점차 확대할 계획이다.

정형우 사무총장은 "프로그램을 통해 고용위기 상황을 극복하고 전문적인 직무능력을 갖춘 항공업 종사자가 경력을 관리하고 새로운 분야로 이직 및 전직을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr