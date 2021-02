광주시, 제6기 시민참여예산위원회 출범

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 시민참여 공모사업 선정 등 예산 과정에 참여할 제6기 시민참여예산위원회가 출범했다.

광주광역시는 23일 오후 시청 비즈니스룸에서 제6기 시민참여예산위원회(7개 분과위원회 및 운영위원회) 임원 9명에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다.

광주시는 지난해 12월 제5기 위원회 위원 임기가 만료됨에 따라 공모와 추천을 통해 위촉직 위원 92명과 당연직 8명으로 구성된 제6기 시민참여예산위원회를 구성했다.

임기는 2021년 1월1일부터 2년간 시민참여 공모사업을 선정하고, 예산편성에 따른 의견 제출 등 예산과정에 참여하게 된다.

위원들은 배정된 125억 원의 시민참여예산 한도 내에서 시민제안 공모·발굴된 사업을 심사해 내년도 시 예산에 시민참여 예산안으로 반영하고, 전년도 시민참여예산으로 편성된 사업 52건, 68억 원에 대해서도 시민모니터링단 및 시민감시단에 참여해 부진 사유 등 운영 전반을 점검해 의견을 제시할 예정이다.

또 광주시는 시민 제안이 구체적이지 않아 예산에 반영되는 연계율이 낮은 한계를 극복하기 위해 올해부터는 역대 시민참여예산위원 우수 활동가, 전직 예산분야 공무원, 시·구의회 의원 등 전문가로 구성된 ‘시민참여예산컨설팅단’을 운영해 예산 편성율과 집행의 효율성을 높인다는 계획이다.

그리고 시민에 한발 더 다가가는 열려 있는 시스템을 구현하기 위해 ‘시민참여예산관리시스템’을 대폭 보강해 ▲웹툰을 통한 제도의 알림 ▲제안사업의 단계별 진행상황 공개 ▲사업부서 검토사항 온라인화 ▲온라인 총회 진행 ▲문자메시지(SMS) 기능 구현 등을 한다는 복안이다.

더불어 온라인 시민투표와 설문조사를 통해 시민 참여 범위를 넓히고, 온라인 예산학교 운영과 동영상 등 강의 자료를 탑재·링크해 관심 있는 시민 누구나 교육받을 수 있도록 할 계획이다.

이용섭 시장은 “시민참여예산제도는 시민들이 지역에 필요한 사업을 발굴하고 심사부터 선정, 예산까지 편성할 수 있도록 보장하고 있는 만큼 위원님들께서 생활주변에 최적화 사업을 발굴하는 등 사명감과 책임의식을 갖고 예산편성 과정에 적극 참여해주기를 바란다”고 말했다.

