BGF그룹, ESG 경영 본격 시동…'ESG 경영위원회' 공식 출범

ESG 경영위원회 출범식…홍정국 BGF 대표, 이건준 BGF리테일 대표 공동 위원장

환경, 사회적 책임, 주주가치 제고 등 ESG 활동 영역 전반에 대한 의사결정 활동 수행

지난해 업계 유일 ESG A등급 받아…"올해 다양한 친환경·사회공헌활동 강화 예정"

[아시아경제 김유리 기자] BGF그룹이 미래 지속가능한 성장 기반을 마련하고 기업의 사회·경제적 책임을 다하기 위해 'ESG 경영위원회'를 공식 출범하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화 한다.

BGF그룹은 23일 서울 삼성동 BGF 사옥에서 ESG 경영위원회 출범식을 갖고 위원회 조직과 함께 전담조직을 신설, 각 영역별 위원과 전담 리더 등을 임명했다고 밝혔다.

홍정국 BGF 대표와 이건준 BGF리테일 대표가 ESG 경영위원회 공동 위원장을 맡았고 이하 전략, 환경, 사회 각 영역별로 전담 조직을 구성했다. 외부 자문그룹에는 이병욱 세종대 공공정책대학원 교수 등이 초빙됐다.

BGF그룹의 ESG 경영위원회는 회사의 환경 및 사회적 책임, 주주가치 제고 등 ESG 경영 전반에 대한 의사결정 활동을 수행한다. 향후 위원회는 그룹 차원의 중장기 ESG 경영 목표 및 전략을 수립하고 ESG 글로벌 가이드라인을 바탕으로 비즈니스 밸류체인 내 환경과 사회 각 영역별 이슈를 파악해 구체적인 실행 로드맵을 구축, 본격 실행에 나선다는 방침이다.

BGF그룹은 이를 통해 건전한 지배구조를 갖추고 탄탄하게 성장해 기업 가치를 높이며 사업 인프라의 친환경 역량을 높이는 한편, 고객과 가맹점주, 임직원, 지역사회 등 다양한 이해관계자들과의 동반 성장을 해나갈 것이라고 강조했다. BGF그룹은 "지난해 ESG 평가에서 BGF리테일이 업계에서 가장 높은 성적인 종합 A등급을 받으며 가시적 성과를 거둔 만큼 올해 한 단계 더 발전된 변화를 모색하고 있다"고 말했다.

BGF그룹은 전사 캠페인(Be Green Friends)과 함께 친환경 봉투 전면 도입, PB상품 재활용 등급 표기, 무(無)라벨 생수 개발, 친환경 용기 적용 확대, 점포 3L 캠페인 시행 등 다양한 친환경 활동을 하고 있다. 지난해엔 업계 최초로 국제표준 환경경영시스템 ISO 14001 인증을 취득했다.

올해는 ▲온실가스 인벤토리 구축 및 저감 활동 ▲점포 및 물류센터 신재생 에너지 설비 적용 ▲녹색 구매 및 공정무역 실천 ▲환경친화적 소재 전환 확대 등의 친환경 정책을 펴나갈 예정이다.

전국 1만5000여 CU 점포와 30여개 물류 인프라를 활용해 국가 재난 긴급구호 활동 'BGF브릿지', 미아 및 아동학대 예방 시스템 '아이씨유', 지역 취약계층 자활사업 'CU새싹가게', 장애인 일자리 창출 프로그램 'CU 투게더' 등 사회공헌활동 역시 더욱 강화한다는 방침이다. BGF그룹은 다음 달부터 임직원과 가맹점주를 대상으로 ESG 경영에 대한 이해도를 높이고 회사의 목표와 향후 비전을 공유하는 등 ESG 내재화 프로그램을 시행할 계획이다.

이건준 BGF그룹 ESG 경영위원장은 "좋은 친구 같은 기업이라는 BGF의 아이덴티티에 맞게 회사의 내실 있는 성장은 물론, 국민의 삶과 국가 발전을 위한 ESG 경영을 적극 추진할 것"이라며 "부족한 부분은 채우고 강점은 더욱 극대화해 우리 사회에 실질적인 효익을 창출하는 ESG 선도 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

