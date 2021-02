롯데면세점, 2차 ‘라방’ 진행…내수통관 면세품 판매 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데면세점은 23일 첫 내수통관 면세품 판매 라이브 방송 성과에 힘입어 오는 24일 저녁 8시 2차 방송을 진행한다고 밝혔다. 지난 4일 진행한 첫 내수통관 면세품 판매 라이브 방송은 지미추의 로미85, 로미60, 에린플랫 등 구두 라인 전 품목이 완판되는 등 고객들의 큰 관심을 끌었다.

두 번째 라이브 방송은 ‘럭스몰(LUXEMALL)’의 홈페이지 및 안드로이드 모바일앱에서 만나볼 수 있다. 이번엔 토리버치와 비비안웨스트우드의 16개 품목을 최대 52% 할인된 가격으로 판매한다. 방송 시작 전 롯데면세점 공식 인스타그램에 친구를 태그해 방송을 소개하거나 방송 시간 중 상품을 구매한 고객에게 ‘맥(MAC)’ 립스틱을 추첨 증정한다.

롯데면세점은 럭스몰에 신규 브랜드와 신상품을 추가하며 ‘내국인 고객 모시기’에 박차를 가한다. 기존에 입점한 80여 개 브랜드의 신상품 1만3000점 추가 입고와 더불어 캘빈 클라인, 엠포리오 아르마니, 미도 등의 신규 브랜드 입점이 예정돼있다. 또한 봄맞이 마크제이콥스 가방과 비비안웨스트우드 귀걸이 시즌 기획전을 준비중이다.

롯데면세점은 내수통관 면세품을 직접 보고 구매하고자 하는 고객 수요를 반영해 판매처를 기존 명동본점, 월드타워점, 부산점에 더해 코엑스점까지 확대할 계획이다. 오프라인 판매 상품 역시 수입통관이 완료된 상품으로, 구매 후 바로 픽업할 수 있다.

해당 매장에서는 내국인이 가장 선호하는 버버리, 지방시, 페라가모 등 40여 개 브랜드의 상품이 준비되어 있으며, 매월 다양한 브랜드의 신상품이 추가 입고되고 있다. 다음달 2일부터 판매를 시작하는 코엑스점의 경우 지하 2층에 70평 규모로 매장을 새롭게 구성할 계획이다.

롯데면세점은 롯데의 통합 온라인 쇼핑 플랫폼인 ‘롯데ON’에서도 내수통관 면세품 판매를 이어간다. 롯데면세점 관계자는 “고객들의 쇼핑 니즈를 충족시키기 위해 내수통관 면세품 판매 제도를 적극 활용 중”이라며 “보다 폭넓은 내수통관 상품과 다채로운 이벤트를 제공하기 위해 계속해서 노력할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr