"빨래가 안말랐다" 빨래방서 난동부린 남성, 앙심품고 또 보복 난동

[아시아경제 강주희 기자] 최근 무인빨래방에 들어가 옷이 잘 마르지 않았다는 이유로 난동을 부리고 경찰까지 위협한 한 남성이 또다시 그 빨래방을 찾아가 소화기를 던지는 등 보복 난동을 벌인 사건이 발생했다.

언론 보도에 따르면, 경찰은 서울의 한 동전 빨래방의 유리창 등을 파손한 A씨에 대해 재물손괴 등의 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 22일 새벽 4시께 빨래방 주인에게 불만을 품고 소화기를 던져 가게의 유리창을 깨부쉈다. A씨가 소화기를 던진 빨래방의 유리창은 완파돼 가게 안쪽은 유리 파편이 곳곳에 널브러진 상태였다.

이후 A씨는 빨래방 주인에게 전화를 걸어 "나 여기 때려 부순 사람이라고. 나 기억하지? 와서 사과하면 봐줄 거고, 사과 안 하면 당신 고소할 거라고"라며 소리를 질렀다.

앞서 A씨는 지난 17일 새벽에도 같은 빨래방에서 의자로 세탁기를 부수는 등 난동을 부려 경찰 조사를 받았다. 건조기에 500원을 넣었는데도 빨래가 완전히 마르지 않았다는 게 난동의 이유였다.

A씨는 당시에도 빨래방 주인에게 전화를 걸어 "옷을 말려주지 않으면 때려 부수겠다" "죽이겠다" 등 항의하며 위협을 했다.

이후 경찰이 출동하자 A씨는 경찰차를 의자로 거칠게 내리치는 등 난동을 멈추지 않았다. A씨는 경찰의 테이저건을 맞고서야 난동을 멈췄고 경찰을 A씨를 불구속 입건했다. 이날 경찰 조사를 받은 A씨는 당일 풀려났는데, 앙심을 품고 닷새 만에 빨래방을 다시 찾아가 난동을 부린 것으로 드러났다.

