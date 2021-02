"2024년 대선 후보는 나" 트럼프, 퇴임 후 첫 공개연설 예고

미 언론, 측근 인용 보도

강력한 지지기반 바탕 차기 대선 출마 언급

2022 중간 선거 킹메이커 역할도 추진

대법원은 트럼프에 불리한 판결 내려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 오는 28일 공개 연설을 통해 자신이 오는 2024년 대선 후보라는 점을 강조할 것으로 알려졌다. 자신을 지지하는 지지층을 기반으로 공화당에 대한 영향력을 포기하지 않겠다는 의미로 해석된다.

악시오스 등 미국 언론들은 22일(현지시간) 트럼프 전 대통령이 오는 28일 예정된 보수정치행동회의(CPAC)에서 자신이 "2024년 대선 때 사실상의 공화당의 후보"라고 언급할 예정이라고 전했다.

트럼프 전 대통령은 퇴임 후 첫 공개 행사를 통해 정치적 영향력을 유지하면서 자신의 지지자들과 공화당에 대한 영향력을 유지하려는 모습이다.

악시오스는 28일 연설은 트럼프 전 대통령이 2024년 대선 출마 여부에 상관없이 당을 장악하고 있음을 보여주기 위해 구상된 것이라고 말했다.

한 트럼프 대통령의 참모는 트럼프 전 대통령의 연설에 대해 '무력 과시'라고 칭하며 메시지는 "나는 트위터나 대통령직을 갖고 있지 않지만, 여전히 책임지고 있다"가 될 것이라고 언급했다.

트럼프 전 대통령은 대선에 앞서 2022년 중간선거에 영향력을 행사하기 위한 행동에도 돌입할 계획이다. 그의 참모들은 조만 간 플로리다주 마러라고 리조트에 모여 트럼프 전 대통령을 '킹메이커'로 만들기 위한 전략을 모색할 것으로 전해졌다.

트럼프 전 대통령의 움직임은 자신의 지지자들이 흔들리지 않고 있다는 믿음에서 기반한다.

USA 투데이와 서퍽대가 최근 발표한 여론조사에 따르면 공화당원의 46%가 트럼프 전 대통령이 신당을 만들면 지지할 것이라고 밝혔다. 공화당에 남겠다고 응답한 비율은 27%에 그쳤다.

트럼프 전 대통령은 지난 대선에서 역대 공화당 후보 중 가장 많은 7500만표를 득표한 바 있다.

트럼프 전 대통령의 탄핵소추를 찬성한 공화당 소속 의원들은 지역구에서 불신임 결의안이 통과되는 등 역풍을 맞고 있기도 하다.

콘크리트 지지층과 달리 트럼프 전 대통령을 향한 사법처리의 칼날은 날카로워지고 있다. 미 연방 대법원은 이날 뉴욕주 검찰이 소집한 대배심 소환장에 따라 납세자료를 넘기라고 한 하급심 판결을 보류해 달라는 트럼프 측 요청을 기각하는 명령을 내렸다.

트럼프 전 대통령의 성 추문 입막음 의혹을 수사해온 뉴욕주 맨해튼 지검은 2019년 트럼프 측 회계법인인 마자스USA에 트럼프 전 대통령 개인과 트럼프 그룹의 8년 치 납세자료를 제출하라고 요구했고 트럼프 측은 이에 반발해 왔다. 뉴욕 검찰은 트럼프 대통령령의 금융사기 여부에 대해서도 조사 중이다.

CNN은 대법원 명령으로 검찰 수사와 대배심 절차가 더는 방해받지 않게 됐다면서 트럼프의 "쓰라린 패배"라고 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr