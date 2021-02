[아시아경제 김대현 기자] 법무부가 22일 고검검사급 검사 18명을 전보시키는 검찰 중간간부 인사를 26일자로 단행했다.

◇대검찰청

▲감찰2과장 안병수

◇서울고검

▲검사 이장우

◇부산고검

▲검사 하종철

▲검사 김훈

◇광주고검

▲검사 임관혁

◇서울중앙지검

▲제1차장 나병훈

◇서울남부지검

▲제2차장 이진수

◇인천지검

▲부부장 강석철

◇수원지검

▲부부장 이성식

◇성남지청

▲형사2부장 최임열

◇안양지청

▲차장 권기대

▲형사2부장 황우진

◇청주지검

▲차장 박재억

◇대구지검

▲공판2부장 박혜영

◇상주지청

▲지청장 김승호

◇광주지검

▲형사2부장 장윤영

◇타 기관 파견·겸임

▲군 사망사고진상규명위원회 파견 최호영

▲주유엔대표부 파견 최태은

▲서울중앙지검 검사 겸임 임은정

◇의원면직

▲서울중앙지검 제1차장 김욱준

▲서울남부지검 제2차장 오현철

▲안양지청 차장 박진원

▲청주지검 인권감독관 신은선

▲의정부지검 중경단 부장 윤대영

▲법무연수원 용인분원 교수 천관영

▲광주지검 형사2부장 우기열

▲대검찰청 감찰2과장 전윤경

▲서울중앙지검 검사 윤소현

▲서울중앙지검 검사 박재평

▲울산지검 검사 최갑진

▲충주지청 검사 김진영

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr