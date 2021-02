서울시, 코로나 피해 화훼농가 지원 위한 ‘꽃 선물’ 캠페인

코로나19 지속으로 졸업식·입학식 취소로 화훼농가 소비절벽, 가격하락 어려움

돌봄어르신과 50여개 어르신 돌봄시설에 관내 화훼농가 재배한 반려식물 보급

꽃 활용한 시민참여 프로그램 연간 6000명 이상 규모 운영… 꽃 소비 문화 촉진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 인해 졸업식과 입학식이 취소되는 등 줄어드는 꽃 소비와 가격 하락으로 이중고를 겪고 있는 화훼농가를 돕기에 나선다고 22일 밝혔다.

서울시는 지난해에 이어서 화훼소비를 촉진하기 위해 23일 서울시청 본관 1층 로비를 시작으로 3월 2일(화)에는 본관 라운지, 구내 식당, 카페 등에 화병과 꽃꽂이 장식을 설치하는 등 꽃단장을 추진한다.

시 차원에서 화훼농가가 재배한 화분을 구입해 돌봄 어르신에게 반려식물을 보급하는 사업의 예산 규모를 2배(2억원→4억원)로 확대했다. 올해에는 돌봄어르신에게 2000여개 화분과 50여개 어르신돌봄시설에 반려식물을 전달하고 원예치유 프로그램도 운영할 예정이다.

이밖에 서울시, 자치구 등에서는 다양한 프로그램에 ’꽃‘을 재료로 하는 문화 프로그램을 확대한다. 꽃 코디네이터 양성 교육, 드라이 플라워와 같은 꽃 상품 개발, 원예치료 등 연간 6000여명의 시민이 참여할 수 있는 교육·문화 프로그램을 통해 꽃 소비 촉진에 나선다.

농협중앙회 서울지부에서도 서울시와 함께 관내 농협 하나로마트 등에 화훼 판매를 위한 별도의 코너 운영을 추진한다. 매장 안에서 꽃소비 문화가 지속적으로 확산될 수 있도록 코로나19 방역기준을 준수하면서 방문고객과 직원들에게 꽃과 화분을 나눠주는 ‘꽃 소비 구매 촉진 캠페인’도 운영할 계획이다.

김의승 서울시 경제정책실장은 “코로나19 사태로 인해 직접적인 영향을 받고 있는 화훼 농가의 어려움을 조금이라도 해소하는데 다양한 방법을 강구하겠다”며 “가격하락으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 위해 꽃 선물과 1테이블 1플라워 등 꽃 소비운동에 적극 동참해주시기 바란다”고 말했다.

