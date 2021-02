무협, 혁신 스타트업 40개사 '아마존 런치패드' 입점 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 '2021 무역협회 X 아마존 런치패드 밋업'을 통해 아마존의 마케팅 플랫폼인 '아마존 런치패드'에 우리 스타트업 40개사가 선정됐다고 21일 밝혔다.

아마존 런치패드는 혁신제품 전용 프리미엄 마케팅 플랫폼이다. 전 세계 수만 개 지원기업 가운데 2.9%만 입점에 성공하는 등 선정 기준이 엄격하고 까다롭다. 입점에 성공하면 일반 아마존 셀링 플랫폼의 4배에 달할 정도로 구매전환 효과가 크다. 선정된 기업에는 차별화된 홍보 페이지, 동영상 마케팅, 제품 홍보와 판매 관련 집중 컨설팅 등 프리미엄 서비스도 1년간 제공된다.

올해 모집에는 국내 165개 스타트업이 지원서를 냈다. 아마존 런치패드 본사는 이들 중 자동 세척·살균 기능이 있는 친환경 재사용 텀블러, 노트북·스마트폰·카메라 등 제품별로 다른 배터리 전압에 맞도록 전압을 자동변환해주는 호환용 충전기 등 혁신 제품 라인업을 보유한 40개사를 최종 선정했다. 이들 업체를 대상으로 지난 19일부터 온라인으로 입점 절차와 지원내용, 제품에 대한 상세 리뷰 등을 진행하고 있다.

앞서 무역협회는 지난해 우리 스타트업 30개사의 아마존 런치패드 입점도 지원했다. 이 중 웰스케어(휴대용 레이저 통증 치료기), 솔티드(골프 스윙 연습용 기기), 3i(스마트폰 영상 촬영용 스마트팟) 등 3개사는 입점한지 1년도 되지 않아 온라인 매출 100만 달러를 달성했다.

박필재 무역협회 스타트업글로벌지원실장은 "글로벌 전자상거래 플랫폼 운영 경험을 갖춘 아마존 런치패드와 손잡고 국내 혁신 스타트업의 발굴과 해외 진출, 성장을 앞으로도 계속 지원하겠다"고 말했다.

